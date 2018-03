Suzane von Richthofen deixa prisão por 10 dias Defesa tenta liberação definitiva da detenta; ela deve passar o período com o noivo, Rogério Olberg

Suzane von Richthofen deixou a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (8) para passar dez dias com o noivo, Rogério Olberg.

Na justiça, os advogados que o defendem tentam liberação definitiva da detenta, condenada por matar os pais em 2003. Ela já cumpriu um sexto da pena e tem comportamento considerado exemplar na cadeia.De acordo com a revista Veja, o processo que pode dar liberdade a Suzane aguarda assinatura da juíza da 1ª Vara de Execuções Penais de Taubaté, Wania Regina Gonçalves da Cunha.

No entanto, o promotor responsável pelo caso, Paulo de Palma, quer que a detenta faça o teste de Rorschach, que serve para revelar traços da personalidade, antes da decisão.Como a condenada já faz o exame há quatro anos, a magistrada rejeitou o pedido do Ministério Público. O promotor, no entanto, recorreu a instância superior para pedir o teste.

Ao deixar a cadeia, Suzane não falou com jornalistas e seguiu para o carro do noivo, que mora em Angatuba, também no interior paulista.