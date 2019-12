Séries A e B Tabela sofre mudança e abertura reúne campeões das Séries A e B Primeira rodada contará com Águia Negra x Pontaporanense, times vencedores da primeira e segunda divisões, respectivamente

Atendendo aos pedidos dos clubes, a Federação Estadual de Futebol alterou a ordem e mandos de algumas partidas e critérios do Campeonato Sul-mato-grossense de 2020. Uma das mudanças envolve a primeira rodada, que terá somente um jogo no dia 22 de janeiro.

Águia Negra e Pontaporanense, campeões das Séries A e B deste ano, respectivamente, abrem o torneio, a partir das 20h30. No dia 26 jogam apenas Corumbaense x Maracaju. A estreia do Comercial está prevista contra o Águia Negra, no dia 1º de fevereiro, e o Operário abre a temporada contra o Pontaporanense no dia 2.

A competição contará com 10 clubes: Operário, Comercial, Águia Negra, Aquidauanense, Pontaporanense, Serc, Costa Rica, Cena, Maracaju e Corumbaense. De acordo com o regulamento, todos jogam entre si em turno único. Os oito melhores avançam para as quartas de final e os dois últimos serão rebaixados.

Entre os ajustes realizados na competição, também está à retirada das cobranças de pênaltis nas partidas de mata-mata. O clube de melhor campanha disputará o segundo jogo em casa e com a vantagem de jogar por dois resultados iguais.

Outra mudança importante se refere à participação de Mato Grosso do Sul em competições nacionais. Somente o time campeão será indicado para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D do ano seguinte.

Na segunda-feira o Campo Grande News publicou que somente três estádios foram liberados pelo Ministério Público para jogos: Aral Moreira, de Ponta Porã; Laertão, de Costa Rica, e o Noroeste, de Aquidauana.