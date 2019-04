Vôlei estadual de quadra Taça Tiradentes define primeiros campeões da temporada 2019 Competição abriu o vôlei estadual de quadra

A Taça Tiradentes definiu seus campeões no ginásio do Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte) “Osmar Alves Côco”, em Campo Grande. A competição abriu a temporada do vôlei estadual de quadra.

Os confrontos por medalhas nos dois gêneros foram realizados na manhã de domingo (21), feriado do Dia de Tiradentes, que empresta nome ao torneio.

Na final feminina, a AABB derrotou o Círculo Militar por 2 sets a 0, com parciais de 25/19 e 25/13. A equipe campeã foi formada pelas seguintes atletas: Tatiana, Daniele, Adriele, Sônia, Maria, Adriana, Sueli, Kênia, Mikaela, Carla e Andreia.

A UCDB venceu a Escolinha do Leomar na disputa pelo terceiro lugar, também por 2 a 0 (25/18 e 25/19), e ficou com a medalha de bronze entre as mulheres.

No naipe masculino, o Mécari Vôlei assegurou o título ao bater o Campo Grande Vôlei por 2 a 1, com parciais de 14/25, 25/23 e 15/10. Os medalhistas de ouro foram Delon, Bruno, Josias, Gustavo, David, Alexandre, Marco, Jonas, Luiz e Caio.

Na decisão do bronze, a Unigran Capital venceu o time da @ Zero por 2 a 0 (25/21 e 27/25).

De acordo com a Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), a competição atraiu 17 equipes na categoria adulta, com dez pelo naipe masculino e sete pelo feminino. Foram realizadas 30 partidas em quatro dias.