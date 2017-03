Talk Show Moda MS trÃ¡s estilista Herchcovitch destaque internacional para Campo Grande

Campo-grandense Talk Show Moda MS trás estilista Herchcovitch destaque internacional para Campo Grande

Um dos estilistas brasileiros de maior destaque no mercado internacional, Alexandre Herchcovitch estará em Campo Grande (MS) para o Talk Show Moda MS - Oportunidades e Negócios, que levará a micro e pequenas empresas do Estado informações sobre tendências do segmento, estimulando a inovação e a competitividade. O evento será realizado no próximo dia 29 de março, às 19 horas, na sede do Sebrae/MS, e representa a primeira ação do conjunto de soluções oferecidas pelo projeto Moda MS em 2017, uma iniciativa do Sebrae/MS em parceria com Sindivest/MS, Sinvesul e Senai/MS para integrar indústria e varejo, fazendo com que peças de interesse local sejam produzidas.

De acordo com o presidente do Sindivest/MS (Sindicato das Indústrias do Vestuário, Fiação e Tecelagem de Mato Grosso do Sul), José Francisco Veloso Ribeiro, o talk show faz parte de um programa integrado pensado para melhorar a competitividade das indústrias do segmento. “A Fiems têm participado de uma série de ações visando atender as demandas dos segmentos por intermédio dos sindicatos. E o Sindivest está à disposição dos empresários que têm o objetivo de crescer e continuar gerando desenvolvimento”, pontuou.

Ampla visão

A analista técnica do CTV (Centro Tecnológico do Vestuário) do Senai de Campo Grande, Hanna Viana, explicou que o estilista Alexandre Herchcovitch foi escolhido para o talk show pela ampla visão empreendedora que garantiu o crescimento da empresa que criou. “Qualquer empresário do segmento que tenha a intenção de progredir, de avançar nos negócios, deveria acompanhar o evento”, frisou.

O talk show terá a participação do empresário Gilson Kleber Lomba, vice-presidente do Sinvesul (Sindicato das Empresas do Vestuário Industrial da Região Sul do Estado) e proprietário da Yvu, de Dourados (MS), caso de sucesso sul-mato-grossense. O investimento é de R$ 50,00 e as inscrições podem ser feitas pelo Portal de Atendimento do Sebrae/MS ou presencialmente na instituição, localizada na Avenida Mato Grosso 1.661, no Centro, sendo que mais informações podem ser obtidas com o Sindivest/MS pelo telefone (67) 3324-1963.

Histórico

Alexandre Herchcovitch deu seus primeiros passos na Moda aos dez anos de idade, quando sua mãe, Regina, lhe ensinou noções básicas de modelagem e costura; e não tardou para usar em festas as roupas confeccionadas pelo filho.

As influências vindas da educação em colégio judaico ortodoxo e do circuito alternativo da noite frequentado na adolescência, somados à vontade de questionar padrões de criação da Moda no início dos anos 90, formaram a base do seu estilo.

Com o tempo e amadurecimento do trabalho, o estilista desenvolveu e consolidou sua sofisticada grife, e apresenta hoje coleções no Calendário Oficial de Moda Brasileira e na Semana de Moda de Nova York. Suas criações são destaque em editorias de Moda e Comportamento de revistas nacionais e internacionais. Além disso, Herchcovitch assina coleções de grandes marcas do varejo, como Chilli Beans e Tokstok, levando assim sua assinatura a peças não só da alta-costura. (Com assessoria).