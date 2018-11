Tapa-buraco Tapa-buraco é realizado por indicação do vereador Odilon

Na tarde desta quarta-feira (21), foi realizado operação de tapa-buraco no bairro Jardim Bela Vista graças ao pedido do vereador Odilon de Oliveira. As reivindicações chegam por meio de caminhadas realizadas pelo vereador e por sua equipe externa.

Ao longo desse ano, mais de mil e quinhentas indicações foram protocoladas pelo vereador. Dentre elas, operação de tapa-buraco, patrolamento e cascalhamento, limpeza de terrenos.

Bairros como Jardim Noroeste, Rita Vieira, Vila Nasser já foram atendidos com pedidos do vereador. Para ele, estar atento com as necessidades dos bairros é sua principal missão. “Uma das minhas principais funções é honrar com aqueles que depositaram sua confiança em mim”, declara.