Polícia Tapete roubado avaliado em R$ 50 mil que seria trocado por droga Outros objetos levados como fogão, colchão e ferramentas não foram encontrados

Ladra disse na delegacia que não sabia que tapete era tão caro

Um tapete avaliado em R$ 50 mil furtado de um apartamento no bairro Amambai, em Campo Grande, e que seria trocado por duas paradinhas foi recuperado neste domingo (24), por equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar.

Informações são de que o tapete, assim como, os outros objetos furtados estavam guardados no apartamento da família, que está desocupado, sendo que vizinhos avisaram o filho do proprietário do imóvel que o local havia sido invadido, na manhã de domingo (24), por volta das 6 horas.

Quando o rapaz foi até o apartamento constatou que o cadeado havia sido quebrado e de lá levados o tapete avaliado em R$ 50 mil, além de um colchão, fogão e ferramentas, estes outros objetos não foram recuperados. A dupla que furtou o imóvel acabou presa pela polícia, e na delegacia a mulher confessou que iria trocar o tapete por duas paradinhas de droga. Ela disse não saber que o objeto tinha este alto valor.