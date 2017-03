Abuso Tarado aborda vítimas e mostra partes íntimas no Centro da Capital

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Em um carro prata, um homem tem aterrorizado mulheres no Centro de Campo Grande. No fim da tarde de quarta-feira (22), uma das vítimas de 30 anos procurou a Polícia Civil para denunciar o suspeito que a perseguiu com o pênis à mostra, na Rua Pedro Celestino, quase com a Avenida Mato Grosso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que por volta das 17h, seguia para o ponto de ônibus, quando foi surpreendida por um homem gordo, calvo e branco, que aparenta ter 45 anos. Ele conduzia um veículo Voyage, de cor prata.

A mulher relatou ainda que o homem falava palavras de baixo calão e gemia. Ela atravessou a rua, mas o motorista deu a volta na quadra e voltou. Em seguida saiu do carro e mostrou o pênis. Segundo ela, há relatos de mais vítimas e que em cada abordagem o autor está com modelo de automóvel diferente para não levantar suspeita. O fato foi registrado como ato obsceno. (Com registro).

Segundo a Polícia, está sendo procurado o acusado e um retrato falado foi providenciado para iniciar as buscas.