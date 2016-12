"Subiu" Tarifa do transporte coletivo tem aumento para R$ 3,55 ja valendo na Capital "Um aumento de 9,2% - superior à inflação acumulada no período, que é de 8,5%"

A partir desta quinta-feira (22), as passagens de ônibus municipais de Campo Grande passam a custar R$ 3,55, um aumento de 9,2% - superior à inflação acumulada no período, que é de 8,5%, e superior também ao reajuste do salário dos motoristas, que apenas seguiu a inflação, sem ganho real.

A nova tarifa é resultado de um imbróglio envolvendo a prefeitura de Campo Grande, o Consórcio Guaicuru e o TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado). No caso, o novo valor é superior aos R$ 3,53 que a Prefeitura inicialmente divulgou no Diário oficial no dia 5 deste mês e que foi suspenso pelo TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado). Entretanto, o órgão voltou atrás e estipulou, inclusive, um aumento de R$ 0,02, quase os R$ 3,56 solicitados pelo Consórcio Guaicurus.

Conforme o decreto publicado na manhã da última quarta-feira (21), datas especiais como o Dia do Trabalho (1º de Maio), Dia das Mães (2º domingo de Maio), Dia dos Pais (2º domingo de Agosto), Aniversário de Campo Grande (26 de Agosto), Finados (2 de Novembro) e Natal (25 de Dezembro) e Ano Novo (1º de Janeiro), o valor será de 40% do valor da tarifa convencional, ou seja R$ 1,42, porém, com pagamento exclusivo com o cartão eletrônico recarregável.

O decreto também determina que as linhas executivas (fresquinhos) custarão R$ 4,35. O troco máximo para todas as estações de pagamento (linhas circulares executivas, terminais de transbordo e estação PEG-FÁCIL) é de R$ 20.