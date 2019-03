Energia Tarifa especial pode diminuir conta de energia em MS; só 73 consumidores adotaram Modalidade recente leva em conta hábitos de consumo, mas muita gente nem sabe que pode ser beneficiada

Você já ouviu falar na Tarifa Branca? Em vigor há pouco mais de um ano, a medida pode ser vantajosa para boa parcela dos consumidores de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, mas apenas 73 optaram pela tabela especial, conforme a Energisa.

A Tarifa Branca funciona como um incentivo para que alguns consumidores desloquem o consumo dos períodos de ponta para aqueles em que a rede de distribuição de energia elétrica tem capacidade adicional de atendimento, ou seja, quando o consumo é menor. Isso reduz a necessidade de investimentos adicionais no sistema e contribuindo para a modicidade das tarifas.

No último balanço, de fevereiro de 2019, 11 unidades consumidoras residenciais, 56 comerciais, duas rurais e quatro de serviço público utilizavam o tipo de tarifa. Em janeiro, havia uma unidade a mais do tipo comercial.

O valor da tarifa vai variar de acordo com três horários. Ponta, que é o horário de pico na demanda; intermediário, compreendendo intervalos antes ou depois do horário de ponta; e fora de ponta, período de menor consumo de energia.

(Reprodução/Energisa)

Nos dois primeiros, a energia é mais cara em função da maior demanda. Já no último é mais barata. Na prática, no horário de ponta, a tarifa é cinco vezes maior do que fora de ponta e, no intermediário, é três vezes maior. Nos finais de semana e feriados, apenas a tarifa fora de ponta é aplicada.

Vale a pena?

O cliente deve fazer, inicialmente, uma análise criteriosa para avaliar se a mudança vale ou não a pena de acordo com a sua rotina. É importante identificar o perfil de consumo ao longo do dia e a diferença de preço entre a Tarifa Branca e a convencional. Isso porque este modelo não se encaixa nos hábitos de uso da energia de todos os perfis de consumidores.