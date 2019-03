TatÃ¡ Werneck diz que jÃ¡ sabe sexo do bebÃª por meio de simpatia

Simpatia Tatá Werneck diz que já sabe sexo do bebê por meio de simpatia

Grávida de seu primeiro filho, Tatá Werneck, 35, disse nesta quarta-feira (6) que "instintivamente" já sabe o sexo do seu filho: "Menino". Em conversa com fãs no Twitter, a apresentadora brincou que o nome seria Clovis, mas negou em seguida: "Mentira. Não será esse nome."

Tatá afirmou também que, por enquanto, chama o bebê de "Adamastor" e que a bisavó tinha uma simpatia para saber o sexo do bebê. "Eu já sei [o sexo]".

Uma seguidora postou uma tabela maia, dizendo que as primas usaram para descobrir se o futuro filho seria menino ou menina. Ao que a comediante respondeu: "Sim! Essa é a simpatia da minha bisa que não falha! Acerta com todo mundo. E eu crente que ela tinha inventado e agora vi que foram os maias."

Toda a conversa começou, quando Tatá perguntou para as suas seguidoras: "Mamães e gestantes: você pode saber o sexo com oito 8 semanas, mas aí espera para saber com todo mundo num chá revelação? Ou a mãe sabe antes?"

Ao comentar as respostas, a apresentadora deu indícios de que está muito ansiosa. Uma internauta disse que mãe nenhuma consegue levar o envelope com o resultado do exame para casa e esperar o dia do chá para saber o sexo. Tatá, então, comentou: "Eu sou capaz de abrir o meu e tirar o envelope da mão de todas as grávidas e abrir também".

Ela também escreveu: "Eu não aguento esperar não, posto na hora rs [risos]". Tatá deixou claro que vai fazer o exame sexagem fetal, que consegue detectar o sexo do bebê a partir da oitava semana de gestação. Ela está na quinta semana. "É menino, boba. Sempre achei que fosse ter um menino, mas já já saberemos", respondeu a apresentadora a uma seguidora.

Ao responder outra seguidora que falou sobre a polêmica do azul para meninos, e rosa para meninas, Tatá brincou: "No meu chá serão pênis e vaginas voadoras".

Tatá confirmou na sexta-feira (1º) que está esperando o primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o ator Rafael Vitti, 23. A comediante também já disse que está sentindo muitos enjoos. Na segunda (4), ela escreveu no Twitter: "Curtindo o bloquinho do 'amor pega o balde?'".

O relacionamento entre Tatá e Vitti começou em janeiro de 2017. O ator é 12 anos mais novo do que ela. No fim do ano passado, em seu programa Lady Night, a apresentadora desabafou sobre essa diferença em papo com a atriz Alice Braga.

"Quando eu comecei a namorar o Rafa, eu sofri preconceito, como se as pessoas tentassem encontrar um motivo para justificar porque a gente está junto. É só amor, não tem nada além disso", explicou, à época.