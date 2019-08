Tata Werneck Tata Werneck revela o nome da sua filha com Rafa Vitti Descobri que na última ultra a Cora tinha meu nariz

Parece que finalmente Tata Werneck e Rafa Vitti escolheram o nome da primeira filha: Cora. A apresentadora revelou o nome da bebê em seu Instagram na manhã desta terça-feira (06).

Na publicação, Tata compartilhou uma foto de quando era criança e escreveu: “Descobri que na última ultra a Cora (já tem duas semanas com esse nome ??) tinha meu nariz. Que por sinal posso provar que é igual do Tony Ramos.”

Nos comentários, os fãs e seguidores falaram o que acharam do nome. “Cora é bem melhor que Clóvis”, brincou uma fã. “Cora Hortaliça Werneck Vitti. Amo.”, comentou uma seguidora. “Eu amei o nome! Cora, além de ser um nome autêntico como vc, remete a coragem e coração!!! Muito lindo!!!”, disse uma internauta.

No último final de semana, Tata e Rafa estiveram no show de Sandy&Junior, e falaram com o programa ‘A Tarde É Sua’, da Rede TV!. No bate papo, a atriz falou sobre o nome da filha. “Cada semana é um. Não sei ainda. Por enquanto, é Cora”, disse a Tata, que confessou que ainda passa mal e que a gravidez está sendo um pouco difícil.

Tata Werneck está indo para o sétimo mês de gestação. A bebê é a primeira filha da atriz e do noivo, Rafa Vitti.