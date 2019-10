Câmara Municipal Tatu é capturado no pátio de Câmara Municipal

Policiais Militares Ambientais de Coxim foram acionados por uma funcionária da Câmara Municipal da cidade hoje (21), no início da manhã, devido a um animal silvestre da espécie Euphractus sexcinctus (tatu-peba), que estava no pátio do prédio público.

A PMA foi ao local e capturou o tatu e, como ele não apresentava ferimentos, realizou a soltura em uma área de vegetação distante da cidade.