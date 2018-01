Polêmica TAXA DE LIXO: adiada cobrança, contribuinte poderá pagar IPTU antecipado sem a taxa "... Vai poder pagar a taxa de lixo só no dia 12 de março, mas sem o desconto que seria dado nos pagamentos antecipados", afirmou o secretário Marcos da Fonseca

A prefeitura de Campo Grande decidiu adiar a cobrança da taxa de lixo para março que está incluída no boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2018. Para isso, o contribuinte deve procurar a Central do IPTU, localizada ao lado do Paço Municipal.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano José Marcos da Fonseca, o cidadão pode pagar o imposto já no próximo dia 10 de janeiro e 9 de fevereiro sem a taxa de lixo. O adiamento vale também para quem vai parcelar o IPTU e a prinmeira parcela vence no dia 12 de março.

"O contribuinte vai poder pagar a taxa de lixo só no dia 12 de março, mas sem o desconto que seria dado nos pagamentos antecipados", explicou o secretário.

O adiamento foi decidido durante a reunião na tarde desta segunda-feira (8), na Ordema dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Mato Grosso do Sul. O encontro foi realizado para a prefeitura esclarecer vários pontos sobre a cobrança da taxa de lixo.

O aumento da arrecadação chamou a atenção da OAB, que vai apurar a forma de cobrança. Neste ano, a previsão de arrecadação é de R$ 81 milhões.

Polêmica

Com a mudança na forma de cobrança da taxa de lixo, a estimativa de arrecadação é de R$ 81 milhões neste ano, aumento de 170% em comparação a 2017. Por causa disso, os contribuintes perceberam um aumento no IPTU maior do que os 2,56% anunciados pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD).

O cálculo da taxa de lixo é composto de três itens: metragem do imóvel, localização e tipo do imóvel. Levando em consideração as características de cada imóvel, a cobrança não será mais linear como foi até o ano passado quando foi arrecadado cerca de R$ 30 milhões.

Serviço

A Central do IPTU está localizada na rua Arthur Jorge nº 500 – Centro, ao lado do Paço Municipal.

Horário de atendimento: das 8h às 16h.