Nova Andradina Táxi é recuperado horas depois de ser roubado

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na tarde de sexta-feira, um GM Cruze roubado horas antes de um taxista, na cidade de Nova Andradina.

Assim que tomaram conhecimento do roubo os policiais do DOF, juntamente com uma equipe da Polícia Civil, montaram um bloqueio policial para fiscalização na região do Porto São José.

Ao se aproximar, o condutor do veículo roubado não obedeceu à ordem de parada e fugiu, em alta velocidade. Durante o acompanhamento tático, condutor e passageiro abandonaram o veículo e tentaram fuga para uma mata, às margens da rodovia.

Os dois homens foram alcançados e detidos. Disseram que cometeram o roubo em Nova Andradina e que venderiam o veículo em Ponta Porã.

Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais localizaram o revólver de calibre .38 utilizado no crime; três munições, do mesmo calibre; uma faca; e, a carteira com documentos da vítima.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde os dois homens foram ouvidos e autuados, em flagrante, pelo crime de Roubo e aguardam decisão da Justiça.