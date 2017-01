TCE manda prefeitura de Campo Grande restabelecer contrato do lixo

Por meio de decisão liminar do conselheiro Ronaldo Chadid, o Tribunal de Contas do Estado deMato Grosso do Sul (TCE-MS) mandou o prefeito Marquinhos Trad adotar as providências necessárias para restabelecer o contrato com a Solurb, responsável pela coleta de lixo em Campo Grande.

Trad ainda não foi notificado, mas afirmou, por meio da assessoria de imprensa, que irá cumprir a decisão. Ele terá uma reunião na terça-feira (3) com advogados da empresa para tratar do assunto.

O conselheiro determinou que o prefeito adote as providências necessárias para a suspensão imediata dos efeitos do decreto do ex-prefeitoAlcides Bernal, que havia declarado nula a licitação da empresa. A decisão do tribunal é para dar continuidade a todos os serviços até que o colegiado da Corte julgue o mérito da questão. Trad tem cinco dias para cumprir a decisão.

O conselheiro foi motivado por uma denúncia oferecida pela empresa concessionária, que alegou improcedência das razões que motivaram a declaração de nulidade da licitação, além de argumentar que a decisão do ex-prefeito provocaria graves repercussões e prejuízos financeiros, sociais e ambientais.

No entendimento do conselheiro, Bernal declarou o contrato nulo sem se preocupar com as consequências dos seus atos e os prejuízos à população. “A Administração Municipal, à revelia de qualquer manifestação da empresa contratada e com fundamento exclusivo em laudo técnico emitido em inquérito policial – sabidamente carente de oportunidade para manifestação contrária – resolveu, por sua conta e risco, anular a delegação dos serviços públicos de limpeza e manejo de resíduos sólidos, demonstrando desprezo e pouco caso com os cidadãos campo-grandenses e com a gestão do Prefeito que o sucedeu”, disse Chadid, em sua decisão.

Marquinhos Trad já havia se manifestado contra a decisão do ex-prefeito. Ele afirmou que foi “pego de surpresa” sobre a anulação do contrato com o Consórcio CG Solurb e disse que o município corria o risco de ficar 15 ou 30 dias sem coleta de lixo.

Pela decisão do seu antecessor, Marquinhos teria 60 dias para fazer uma licitação para contratar outra empresa de coleta de lixo e resíduos urbanos.