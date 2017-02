Oportunidade TCE-MS abre vagas para contratação de estagiários pagando R$ 900 mensais "44 vagas"

O Tribunal de Contas (TCE/MS) lançou processo seletivo para estagiários. As inscrições vão de 6 a 20 de março. São oferecidas 44 vagas, além de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os seguintes cursos: Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Tecnologia da Informação, Serviço Social, Enfermagem, Jornalismo e Publicidade de Propaganda.

10% das vagas, são reservadas para estudantes portadores de necessidades especiais. A jornada semanal será de 25 horas, com bolsa no valor de R$ 900 e auxílio-transporte de R$ 100. O estágio tem duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A taxa a ser paga pela realização da prova é de R$ 40, as inscrições serão realizadas diretamente na sede do Tribunal de Contas do Estado, localizada na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 29, Parque dos Poderes, Campo Grande.

Prova objetiva está prevista para ser realizada no o dia 23 de abril de 2017, com início às 13h e término às 16 h. O local ainda não foi informado. A avaliação psicológica, de caráter unicamente eliminatório, será aplicada somente aos candidatos habilitados e que forem convocados para admissão. O resultado final deve ser divulgado em 22 de maio. (Com assessoria).