TCE-MS TCE-MS apoia seminário sobre nova Lei de Licitações

O evento que tem como objetivo de debater sobre a nova lei das licitações (PL 8614/2017), e pretende atualizar gestores públicos e advogados sobre as mudanças ainda em tramitação no Congresso Nacional, será amanhã, sexta-feira (04/05) no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), a partir das 14h. O seminário conta com o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) e da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL).

O seminário que está sendo promovido pela Comissão do Advogado Publicista (CAPUB) e do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS), é aberto ao público e dirigido principalmente aos advogados, acadêmicos de Direito, servidores públicos, consultores, magistrados, promotores de justiça, defensores públicos, procuradores, controladores, gestores públicos e demais interessados.

Contará com a presença do relator do projeto de lei na Câmara dos Deputados Federal, deputado João Arruda (PR), do Presidente da Comissão Especial da Câmara que analisa o projeto, deputado Augusto Coutinho (PE) e do Ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun.

Além de um amplo debate sobre o texto do projeto de lei, haverá ainda palestras dos juristas, Jean Phierre Vargas (MS), José Roberto Tiossi Junior (PR), Guilherme Carvalho (DF) e a participação especial da Doutora em Direito Administrativo, Cristiana Fortini (MG).