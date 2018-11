TCE-MS TCE-MS apresenta avanços do Programa de Resíduos Sólidos em evento Prefeitura Destaque

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul apresenta amanhã, quinta-feira (22/10), os resultados alcançados nos últimos anos com o desenvolvimento do Programa de Aprimoramento da Gestão de Resíduos Sólidos.

Técnicos do TCE-MS realizaram visita técnica em todos os municípios e consolidaram o diagnóstico de situação da destinação final dos resíduos sólidos urbanos no Estado: 1,7 toneladas a cada dia e, tão grande quanto esse volume, era a maneira preocupante como as cidades descartavam o lixo: 80% eram lançados a céu aberto provocando risco à saúde pública e impacto ao meio ambiente.

Com a orientação dos técnicos da Corte de Contas e o comprometimento dos gestores públicos foi possível mudar essa realidade. Em apenas dois anos, a situação já é bem diferente. O novo cenário será apresentado amanhã durante o evento, que também vai premiar a Prefeitura Destaque de 2018 e entregar certificados de reconhecimento aos Prefeitos pela gestão sustentável dos resíduos sólidos nas suas cidades.

Durante a programação, ao longo do dia, também estão previstas palestras sobre Regulamentação e Atuação do Ministério Público na implementação da legislação dos grandes geradores, Sistema de reaproveitamento de resíduos de construção civil, Novas Tecnologias, Ações de Modernização e Evolução do TCE/MS no âmbito da gestão pública (e-Extrator), o Papel Institucional do Tribunal de Contas, Novos Paradigmas da Fiscalização, e a parceria com os jurisdicionados no aprimoramento da Gestão Pública.

O evento será realizado de 7h às 17h no Plenário do TCE-MS.