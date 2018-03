TCE-MS faz homenagens Ã s servidoras em comemoraÃ§Ã£o ao Dia Internacional da Mulher

TCE-MS faz homenagens às servidoras em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

O evento que lotou demulheres o auditório da Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, na tarde desta sexta-feira, 09 de março, trouxe a pauta temas atuais e relevantes em relação aos inúmeros desafios que as mulheres vêm enfrentando ao longo da história. Um momento em que as servidoras do TCE-MS puderam fazer uma reflexão sobre valores, violência, lutas e os direitos da mulher.

O coordenador-geral da ESCOEX, Ben-Hur Ferreira, em sua participação na abertura,destacou o apoio dado pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Waldir Neves, e pelo vice-presidente e diretor-geral da ESCOEX, conselheiro Ronaldo Chadid para a realização do evento. Na ocasião, Ben-Hur também deixou uma mensagem de incentivo às servidoras: “nessa correria do dia a dia, é importante que vocês tenham arrumado um tempo para estarem aqui hoje, e são exatamente, momentos como este que fazem a razão de existirmos, quando paramos para refletir sobre as relações, ainda mais sobre a luta de vocês mulheres”.

A primeira palestra da tarde, proferida pela Advogada e Sub-Secretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, trouxeao debateo polêmico tema:“Não é não! Depois do não, tudo é assédio”. Na apresentação, a advogada revelou que 42% das mulheres do País, sofrem algum tipo de assédio. “Infelizmente, os números mostram uma expressão da cultura machista e patriarcal que ainda é arraigada em nossa sociedade, e que nós, trabalhando com políticas públicas para as mulheres, especialmente com o enfrentamento a violência contra a mulher, trabalhamos para descontruir”.

Carla Stephanini também frisou sobre a importância da participação dos Poderes para reverter essa realidade que acomete, ainda, muitas mulheres: “O Executivo, Legislativo eo Judiciário precisam promover mais ações preventivas, e o Tribunal de Contas, podem nos ajudar nesse sentido, orientando as administrações municipais para aplicar recursos voltados, também, as políticas públicas para as mulheres”.

Já a Fisioterapeuta Mestre, Telma Chiarapa, discorreu sobre, “Os segredos da mulher contemporânea”, que em sua apresentação deixou claro que a mulher já é contemporânea desde o início do século passado: “A mulher já vem despertando a sociedade para a valorização feminina, já estamos nos empoderando há muito tempo, como exemplo temos a participação das mulheres no voto em eleições, nas Olimpíadas, no trabalho, exercendo qualquer tipo de profissão”.

Na tarde festiva, além das palestras, as servidoras da Corte, contaram também com sorteios de brindes, sessões de massagens com fisioterapeutas, aferição de pressão arterial, exames para medir o índice de massa corporal, esmaltação de unha, limpeza de pele e ainda um delicioso coffee break.