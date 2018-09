TCE-MS TCE-MS investe em parceria com Institutos de Direito Administrativo para a capacitação de servidores

Um Termo de Cooperação Técnica foi assinado na tarde desta terça-feira pelo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Waldir Neves, e o diretor da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), conselheiro Ronaldo Chadid, com o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) e o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS), representado pelo presidente João Paulo Lacerda da Silva.

A assinatura do acordo permite ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e aos Institutos promoverem a cooperação e o intercâmbio acadêmico, científico, técnico e cultural, visando o desenvolvimento de ações conjuntas e coordenadas de interesse institucional comum, voltadas a capacitação e aperfeiçoamento profissional.

O IBDA e o IDMAS são entidades que buscam a difusão do estudo, pesquisa e intercâmbio de conhecimentos no campo do Direito Administrativo, e o TCE/MS, com o apoio da ESCOEX, firma essa cooperação no sentido de contribuir com a formação e aprimoramento profissional de seus servidores ativos, no que tange aos conhecimentos aplicados no ramo do Direito Administrativo, bem como na difusão e reflexão sobre os desafios que marcam a Administração Pública atual. O vice-presidente do TCE-MS e diretor da Escoex, conselheiro Ronaldo Chadid, destacou que “sendo o TCE um órgão de fiscalização, precisa ter em seus quadros servidores altamente capacitados e atualizados para fazer frente a essa nobre missão que é fiscalizar a administração pública”.

O novo acordo de cooperação é mais uma demonstração do comprometimento do TCE-MS com a qualidade da formação dos profissionais que trabalham por um País com mais efetividade e transparência. “Temos investido muito na qualificação para que nosso serviço seja cada vez melhor. O IDAMS surge em Mato Grosso do Sul com o propósito de melhorar os operadores do direito nessa área. É uma honra para nós caminharmos juntos. Acho que o TCE ganha, os jurisdicionados ganham e, sobretudo, os nossos técnicos que vão ter a oportunidade de qualificação e crescimento dentro dessa área tão vasta que é o direito administrativo”, destacou o presidente do TCE-MS, conselheiro Waldir Neves.

O presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda da Silva, afirmou que essa parceria vai gerar bons frutos para a sociedade. “Queremos que essa possibilidade de capacitação, através de convênios e seminários, chegue ao corpo técnico do Tribunal e também aos jurisdicionados, aqueles que estão nas Prefeituras e nas Câmaras Municipais e que também precisam muito dessa capacitação.”