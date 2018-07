TCE MS TCE-MS participa em São Paulo de eventos e reunião do Colégio de Presidentes da Atricon

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Waldir Neves juntamente com os conselheiros, Ronaldo Chadid, vice-presidente e diretor geral da ESCOEX, do corregedor geral, Iran Coelho das Neves e Marcio Monteiro, participaram, desde quarta-feira, dia 25 de julho, de reuniões e eventos no Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) e no TCE-SP.

A busca pelo desenvolvimento de ações que venham contribuir com a modernização dos Tribunais de Contas do País, e ainda, o fortalecimento do controle externo foram alguns dos assuntos tratados pelos conselheiros do TCE-MS em reunião, realizada na manhã desta quinta-feira (26/07) com o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Aproveitando o momento, o presidente Waldir Neves fez um convite para que o conselheiro Dimas Ramalho seja um dos palestrantes do “Segundo Fórum de Ética e Combate à Corrupção. A extração de dados como uma das principais ferramentas”, evento que será promovido pelo TCE-MS nos dias 17,18 e 19 do mês de outubro deste ano.

Na ocasião, os conselheiros, ainda, compartilharam informações sobre projetos do TCE-MS que vão desde o programa de modernização até a Reestruturação Organizacional. Destacaram, também, o desenvolvimento de sistemas e ferramentas utilizadas pela Corte de Contas e na capacitação dos servidores e dos órgãos jurisdicionados.

Já no período da tarde desta quinta-feira (26), os conselheiros da Corte do MS, participaram da 3ª Reunião do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Contas realizada na sede do TCM-SP. Na oportunidade o presidente Waldir Neves participou compondo a mesa da abertura no encontro. O presidente do Colegiado, conselheiro Caldas Furtado, demonstrou satisfação pela participação de 25 Tribunais de Contas do País, presentes no evento.

O presidente da Atricon, Fábio Nogueira, que integrou a mesa de condução dos trabalhos, destacou que a presença da grande maioria dos presidentes é o grande reflexo, do processo de integração em torno do fortalecimento dos Tribunais de Contas. “Integrar é o verbo que temos conjugado como palavra de ordem e temos visto em todas as pessoas do Sistema um elevado grau de comprometimento. Magistrados de contas, membros do Ministério Público, auditores de controle externo, servidores, todos comungam do mesmo ideal de efetivação das ações de fiscalização e controle”.

A extensa pauta que promoveu a discussão de variados temas de interesses do Sistema trouxe à reunião, além dos presidentes dos TCs, o presidente do IRB, conselheiro Ivan Bonilha (TCE-PR); o presidente da Audicon, Ministro substituto do TCU Marcos Bemquerer; o presidente da Abracon, conselheiro Thiers Montebello (TCM-RJ); e o conselheiro Cezar Miola (TCE-RS), que representa a Atricon na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla).