TCE-MS promove curso sobre técnicas em Redação de Relatóriode Auditoria

A capacitação é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo (ESCOEX). O curso que teve início quarta-feira (04/04) e vai até sexta-feira (06/04), reúne auditores estaduaisde controle externo do TCE-MS, na busca de mais conhecimento sobre o tema: “Técnicas Aplicadas na Redação de Relatório de Auditoria com Ênfase na Língua Portuguesa”.

O cursoministrado pelo Secretário Adjunto de Planejamento e Procedimentos do TCU, Marcelo Luiz Souza da Eira, que também, é Especialista em Auditoria de Obras Públicas pela Universidade de Brasília, tem como objetivo capacitar os participantes para a redação de relatórios de auditoria de alta qualidade, claros, concisos, objetivos e construtivos, de acordo com os padrões exigidos pelas normas aplicáveis e com as regras da língua portuguesa culta.

Para o professor Marcelo Eira, a capacitação no assunto é necessária aos auditores, visto que a área do Direito abrange diversos termos de difícil compreensão: “O treinamento vem para que os mesmos possam redigir um relatório de uma forma mais clara e concisa, para que os participantes saiam do treinamento escrevendo melhor, ou seja, usando argumentos que deem substância ao texto, que façam com que o relatório fique mais coerente e convincente para quem o lê”.

De acordo com o instrutor, alguns dos principais pontos abordados no treinamento são as técnicas de redação argumentativa para que os relatórios de auditoria não apontem somente os erros encontrados, mas traga argumentos que facilitem a compreensão da tese que o auditor ou equipe de auditoria defende. “Além disso, estamos trabalhando com os participantes, conceitos típicos de auditoria, como matriz de achados e outros que são aplicáveis na elaboração do relatório. O curso tem ênfase em algumas dicas da língua portuguesa, por isso vamos tratar, também, os erros mais comuns e expressões que devem ser evitadas nos relatórios”.

Currículo - Especialista em Auditoria de Obras Públicas pela Universidade de Brasília, Marcelo Eira tem especialização, MBA em Controle Externo; Department for InternationalDevelopment; Auditoria de Desempenho pela Universidade de Brasília. Graduação: Engenharia Civil. Atualmente ocupa o cargo de Secretário Adjunto de Planejamento e Procedimentos em um órgão federal e ministra cursos em várias instituições do País.