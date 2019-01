TCE MS TCE-MS realiza em fevereiro concurso para estagiários

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realiza no próximo mês concurso para a seleção de 70 novos estagiários nas áreas de Direito (37), Ciências Contábeis (11), Engenharia Civil (02), Engenharia Ambiental (02), Engenharia Elétrica (01), Arquitetura e Urbanismo (02), Administração (04), Tecnologia da Informação (08), Jornalismo (01) e Publicidade e Propaganda (02). Dez por cento das vagas serão reservadas para candidatos com deficiência. Podem participar do processo seletivo os estudantes que estiverem regularmente matriculados nos cursos de educação superior, conforme semestres especificados no edital.

Os candidatos serão selecionados por meio de uma prova escrita, prevista para ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2019, e posterior avaliação psicológica para os candidatos habilitados convocados para admissão. As informações sobre os locais de realização da prova serão divulgadas a partir do dia 06/02/2019.

Os aprovados terão uma jornada semanal de estágio de 25 horas, a ser realizada no período de funcionamento do Tribunal, com exercício de 5 horas diárias e receberão uma bolsa no valor R$ 900,00 mais auxílio transporte de R$ 100,00. A duração do estágio é de 6 meses a 1 ano, podendo ser prorrogada por igual período, até o limite de 2 anos.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente, via internet, por meio do endereço eletrônico www.ciee.org.br até às 22h59 (horário local e 23h59 do horário de Brasília) do dia 21 de janeiro de 2019.

A convocação dos candidatos aprovados ocorrerá gradativamente dentro do prazo de validade do certame, no interesse da Administração, com a devida comunicação ao candidato por meio de contato telefônico e por e-mail cadastrado, sem prejuízo da devida divulgação no endereço eletrônico do Tribunal de Contas.

O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Presidência do TCE/MS.