TCE-MS retoma prazos processuais e de remessas obrigatórias nesta terça-feira

Em razão da interrupção do movimento grevista organizado pelos transportadores de carga rodoviária, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Waldir Neves, na tarde desta segunda-feira (04/06), editou uma nova Portaria - TC/MS N. 36/2018, revogando os efeitos das Portarias TC/MS N. 34/2018 e 35/2018.

Os prazos suspensos pela Portaria TC/MS N. 34/2018, terão sua contagem retomada, pelo período faltante, já a partir desta terça-feira, dia 05 de junho de 2018.