Teatro documentário encerra comemorações do centenário da Santa Casa

Para encerraras comemorações do centenário da Santa Casa,celebrado em agosto deste ano, acontecerá na próxima segunda-feira (11) até quarta-feira (13), apresentações de um teatro documentário no Auditório Carroceiro “Zé Bonito”, a partir das 19h, com entrada franca. A peça é baseada no livro “Santa Casa – Patrimônio de Mato Grosso do Sul”, da escritora Vera Tylde de Castro Pinto, lançado em agosto.

O espetáculo é representado por onze funcionários e colaboradores que se reuniram, semanalmente, de abril a novembro deste ano, para ensaiar a peça. Os encontros passaram por três etapas: uma oficina de criação teatral, que os inseriu no universo das artes cênicas, a criação da dramaturgia, com pesquisa, entrevistas, improvisações a partir da vivência dos funcionários e a montagem do espetáculo.

A encenação é associada a uma ideia documental, com inserção do real com uso de fontes e documentoshistóricos que se relacionam com a estética e a poética do espetáculo. As cenas possuem um vínculo direto com a realidade social dos atores.A peça é dirigidapelas diretoras, Andréa Freire e Conceição Leite.

O elenco é compostopelos funcionários: Ana Valu, Bernadete Pavão, Claudio Marcilio, Eliane Apda Falcão Costacurta, Elizângela Marques de Souza da Costa, Harley Castro, Ilma Mendonça, Joceli Barbosa dos Santos, Marcio Higo, Tauany de Lara e Vilma Miranda. A equipe de criação é formada por Andréa Freire e Conceição Leite. Texto e direção porTelumi Hellen. Figurinos por Rafael Mareco. Vídeocenografia por Jonas Feliz. Trilha musical, porFranciellaCavalheri. Supervisão corporal por StepheenAbrego. Iluminação por Belchior Cabral. Produção executiva e sonoplastia por Helton Perez (Vaca Azul). Fotografia e audiovisual por Lula Ricardi. Design por Marruá Arte e Cultura, produção em geral.

A Realização do teatro documentário é da AASC (Associação dos Amigos da Santa Casa).Os ingressos devem ser retirados com uma horade antecedência do horário das sessões na sala da Coordenação de Eventos do hospital, próximo ao auditório. Para não ter interrupções e desconcentração, não será permitida a entrada de pessoas após o início do espetáculo.