Vítimas Técnico de enfermagem que abusou de pacientes já havia estuprado esposa Uma médica e uma faxineira estão entre as vítimas do suspeito

Técnico de enfermagem, de 28 anos, preso suspeito de cometer pelo menos seis abusos sexuais, em Campo Grande, já havia estuprado a esposa em outra ocasião. Ele teve a prisão preventiva cumprida na manhã de hoje (27).

Conforme informações da delegada Anne Karine Trevisan, da Delegacia de Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), o suspeito já tem passagens por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e estupro contra a, até então, esposa.

O suspeito, que atuava pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) desde setembro de 2018, estava lotado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida e na Unidade Básica do Trabalhador (UBS) do Lar do Trabalhador, onde teriam acontecido os abusos.

Ainda de acordo com Trevisan, entre as vítimas estão uma médica e uma auxiliar de serviços gerais, além de uma adolescente de 15 anos e uma de 14. As demais mulheres, todas maiores de 18 anos, são pacientes e acompanhantes de pacientes.

Delegada Anne Karine - Foto: Álvaro Rezende

“A última denúncia foi na quarta-feira (22) e em diligências nós descobrimos as demias vítimas”, contou a delegada.

O caso das adolescentes ficarão na Depca, mas o outros quatro serão encaminhados para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Trevisan acredita que mais mulheres podem ser vítimas dele e pede para que procurem a delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

Ele será encaminhado ainda hoje para o Instituto Penal.

Em nota, Sesau informou que tomou conhecimento de queixas de assédio contra o servidor na última quinta-feira (23) e imediatamente afastou de suas funções na assistência e suspendeu os plantões eventuais.

Ainda conforme a Sesau, o técnico de enfermagem foi realocado no setor de almoxarifado, onde não teria contato com o público.

Paralelamente a mudança de setor, foi aberto um processo de sindicância administrativa, que ocorrerá em paralelo às investigações da Polícia Civil, para deliberar sobre quais as devidas sanções ao servidor suspeito.