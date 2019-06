Mattogrosso Técnicos do BNDES acompanham João César Mattogrosso em Parque Dallas e Rita Vieira para dar andament

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

O vereador João César Mattogrosso (PSDB) esteve nos bairros Parque Dallas e Rita Vieira nesta quarta-feira (12) para acompanhar o secretário-adjunto da SISEP (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Ariel Serra e técnicos do BNDES a checagem dos locais onde será aplicado o recurso de investimento para a pavimentação asfáltica. A ação é resultado após o empenho das associações de moradores, juntamente com a prefeitura municipal em parceria com o vereador. O recurso foi autorizado em fevereiro desse ano, em Brasília, um empréstimo de R$ 25 milhões pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

“Quero mais uma vez, parabenizar as associações de moradores desses bairros que não mediram esforços de estar pleiteando o asfalto, lutaram e foram atrás de seus direitos, vindo atrás de seus representantes, tanto na Câmara Municipal como na Prefeitura e assim o conquistaram. Um sonho cada mais próximo de ser realizado”, apontou o vereador. João César Mattogrosso está acompanhando o processo de pavimentação desde meados de 2018 realizando também reuniões técnicas para buscar uma solução para que os locais sejam atendidos.

Yara Freitas, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Rita Vieira, reside na região há 11 anos. A empresária reuniu a comunidade e coletou cerca de 3500 assinaturas em um abaixo-assinado com a solicitação do asfalto. “O João foi o único que nos respaldou à entregar o documento para o prefeito Marquinhos Trad e o acompanhou até a Capital Federal, para conseguir esse recurso”, esclarece Yara.

Os moradores do Parque Dallas também deram o exemplo em organização para conquistar o recurso para pavimentação. “Eu e mais três engenheiros engenheiros (ambiental, civil e elétrico), criamos uma comissão independente para elaborar documentações com diversos estudos, incluindo orçamentos sobre esgoto, saneamento, danos ambientais, entre outros. O vereador João César foi quem encaminhou toda essa documentação ao prefeito e demais órgãos públicos responsáveis”, afirma Brivaldo Alves da Silva Júnior, morador do Parque Dallas.