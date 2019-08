Assinantes Telefonia fixa perde 53,9 mil assinantes em 3 anos em MS, calcula Anatel Na comparação com maio deste ano, foram desligadas 2.766 linhas de telefonia fixa, redução de 0,64%

O serviço de telefonia fixa de Mato Grosso do Sul apresentou redução de 53.934 assinantes no acumulado dos últimos três anos, queda de 11,29%, de acordo com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Conforme a agência, em junho deste ano eram 423.526 linhas ativas, enquanto no mesmo mês de 2016 eram 477.460. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda é de 9,27%, representando 43.311 linhas a menos.

Na comparação com maio deste ano, foram desligadas 2.766 linhas de telefonia fixa, redução de 0,64%.

O Brasil registrou 35.650.458 linhas de telefonia fixa em junho deste ano, diminuição de 214.478 linhas. Nos últimos 12 meses, foram 3.037.305 linhas fixas a menos.

Em junho de 2019, havia 15.870.682 linhas fixas registradas pelas autorizadas no país e 19.779.776 linhas pelas concessionárias. Em 12 meses, as autorizadas tiveram redução de 955.436 linhas e as concessionárias tiveram perda de 2.081.869 linhas.