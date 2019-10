Teleton 2019 reÃºne Ivete Sangalo, Ludmilla, Paula Fernandes, Lexa e muitos outros artistas

META R$ 30 MILHÕES Teleton 2019 reúne Ivete Sangalo, Ludmilla, Paula Fernandes, Lexa e muitos outros artistas Maratona solidária será nos dias 25 e 26 de outubro

Foto: Divulgação

O Teleton 2019 irá apresentar, a partir do dia 25 de outubro (sexta-feira), após As Aventuras de Poliana, uma série de artistas, jornalistas e influenciadores nas mais de 24 horas da tradicional maratona solidária em prol da AACD, que será transmitida ao vivo diretamente dos estúdios do SBT, em São Paulo. Além de todo o elenco da emissora, a programação da 22ª edição, que vai até a noite do sábado (26/10), reunirá Ivete Sangalo, Ludmilla, Paula Fernandes, Lexa, Gustavo Mioto, Vitor Kley, Aline Barros, Péricles, o maestro João Carlos Martins e representantes de parceiros solidários como Band (José Luiz Datena), Record TV (Sabrina Sato), TV Cultura (Karyn Bravo, Mariana Kotscho e Roberta Manreza), Rede TV! (Luciana Gimenez) e TV Globo (2 atores).

A meta da edição 2019 do Teleton é de R$ 30 milhões. No ano passado, a arrecadação foi de R$ 31,9 milhões. As redes sociais do Teleton no Twitter, Facebook, Youtube e Instagram já estão ativas.

Todas as doações feitas para o Teleton são fundamentais para o trabalho da instituição, que anualmente realiza cerca de 800 mil atendimentos, sendo a maior parte deles via SUS, ou seja, sem nenhum custo direto para os pacientes. Hoje, a AACD conta com nove unidades localizadas nos estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Também tem na sua estrutura cinco oficinas ortopédicas e um hospital ortopédico.

A arrecadação do Teleton é responsável por aproximadamente 200 mil atendimentos realizados anualmente pela AACD. "Acreditamos na solidariedade do brasileiro e estamos trazendo diversas inovações para o processo de doação, que agora fica mais simples, prático e rápido. Ao ampliar os canais e possibilidades nós acreditamos que mais pessoas poderão se engajar na causa da pessoa com deficiência, o que é fundamental para continuarmos levando uma vida digna e plena aos nossos milhares de pacientes", diz Edson Brito, superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD.

Conscientização e solidariedade

Ivete Sangalo e o Coral do Instituto Bacarelli irão abrir, de forma emocionante, o programa ao vivo ao lado dos padrinhos e madrinhas do Teleton, os apresentadores Celso Portiolli, Eliana e Maísa, além do cantor Daniel. Tiago Abravanel traz todo o seu talento para animar a primeira noite. Ao vivo também estará a Bancada do Bem, presente na programação desde 2009, quando surgiu como bancada dos blogueiros. Influenciadores digitais dos mais diversos segmentos se revezarão na bancada do palco durante os dois dias do programa.

Ao longo de todo o programa, temas como inclusão, maternidade, acessibilidade e a deficiência física na vida adulta e na terceira idade serão abordados pelos convidados e pelas histórias de vida dos pacientes da AACD. A partir das 6h de sábado (26/10), o telejornal "Teleton News" traz dicas e notícias positivas conectadas à causa da deficiência e ao trabalho que posicionou, ao longo dos últimos 69 anos, a AACD como uma referência em ortopedia no Brasil.

Na manhã de sábado, a maternidade estará em foco com a participação de Silvia Abravanel, Isabella Fiorentino, Carol Aguaidas, Wanessa Camargo, Laura Patron e mães de pacientes da Instituição. Raul Gil estará ao lado de crianças e adolescentes em um show de talentos na tarde de sábado. Silvio Santos encerra o Teleton à noite, revelando a arrecadação final.

Teleton+

Conectado ao programa televisivo, o Teleton+ também marca presença nas redes sociais. A terceira edição será composta por cinco lives exibidas nos canais @TeletonOficial e @SBTonline, no YouTube e no Facebook. Cada transmissão vai reunir um grupo diverso de convidados:

Sexta (25/10)

1ª live: Abertura do Teleton (21:45): Celso Portiolli, Tiago Abravanel, Gominho e Gretchen

Sábado (26/10)

2ª live: Desafio do Game (11:00): João Guilherme, Marco Tulio (authenticgames) e Samuka

3ª live: Teleton Música (15:30): Larissa Manoela, Agnes Nunes e Fabiano Cambota

4ª live: Super Mães (17:30) – Neila Medeiros, Silvia (mãe de primeira viagem) e Sá Ollebar (Preta Pariu)

5ª live: Encerramento (21:00) – Maisa, Rafael Cortez e Lorelay Fox

Liga Extraordinária

Outra grande novidade do Teleton 2019 é que a criança-símbolo será substituída uma "Liga Extraordinária", composta por três pacientes da Instituição. Paulo Sergio Dias da Silveira, de 42 anos, Rayssa da Conceição Albieri, de 10 anos, e Gabrielly Valentim Gomes, de 4, serão os responsáveis por representar a AACD durante a campanha. "Essa mudança reflete a realidade do amplo trabalho que realizamos no Brasil. Escolhemos pessoas de idades distintas para reforçar que a AACD hoje atende crianças, jovens e adultos", destaca Brito.

Paulo Sergio Dias da Silveira é paranaense e contraiu poliomielite com 11 meses de idade. É ator, músico e contador de histórias infantis. Chegou à unidade da AACD, em São Paulo, em 2019. "As expectativas triplicaram desde que eu entrei aqui. Achei que iria fazer apenas uma reabilitação fisíca, mas quando percebi, a AACD estava me apoiando em vários outros pontos da minha vida", conta. "Graças à AACD vou poder tirar minha primeira habilitação e entendi mais sobre a polio. Com toda certeza, eu vou sair daqui mais preparado para a vida".

Rayssa da Conceição Albieri tem má formação congênita diagnosticada ainda na gravidez de sua mãe. Nasceu com as mãos voltadas para o peito, os joelhos dobrados para frente e o quadril descolado. Chegou na AACD com um mês de vida. Foi na instituição que Rayssa e a família encontraram esperanças para uma vida normal. "No futuro penso em concorrer a uma bolsa de estudos, fazer uma faculdade de medicina pediátrica nos Estados Unidos e voltar ao Brasil para ser pediatra", revela a jovem.

Gabrielly Valentim Gomes, a caçula da Liga, tem má formação congênita revelada no quarto mês de gestação. Ao nascer, foi diagnosticada com Hemimelia tibial (falta da tíbia, que é o osso da perna) e um dedo a mais em cada pé. Chegou na AACD com 8 meses, passou por uma amputação e recebeu a prótese e todo apoio na reabilitação. "AACD é um apoio para qualquer mãe e nossa segunda casa desde que ela nasceu", revela Meire Valentim, mãe da Gabi.

Como doar

0500

0500 12345 05 – Para doar R$ 5,00

0500 12345 20 – Para doar R$ 20,00

0500 12345 40 – Para doar R$ 40,00

Somente telefone fixo e celular (pós-pago)

- R$ 0,39 por minuto, chamadas terminais fixos + Impostos

- R$ 0,71 por minuto, chamadas terminais móveis + Impostos

0800

0800 770 1231

Telefone fixo e celulares (pré e pós pago)

SMS

Envie mensagem para o números 30265 com a palavra Teleton.

Você receberá uma mensagem para acessar o link da Pagtel

Neste link você menciona o valor a ser doado e a forma de pagamento

Os pagamentos podem ser feitos através de cartão de crédito e boleto

TV

O Instituto Claro está apoiando a AACD no Teleton 2019. E quem é cliente Claro net tv pode efetuar sua doação por meio do canal 254. É fácil e rápido, direto pelo controle remoto, e o valor entrará na fatura do cliente em até 90 dias após a doação.



As doações podem ser nos valores de R$ 10, R$ 20 ou R$ 40. O cliente pode realizar até três doações, sendo uma em cada valor, totalizando R$70,00.