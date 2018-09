Black Friday Fronteira Televisão é a "queridinha" no primeiro dia de Black Friday na fronteira O período promocional começou nesta quinta-feira e vai até domingo (9)

Foto: Jones Mário/Correio do Estado

De trena em mãos, o operador de guindaste, Claudinei Donizete, 50 anos, precisou medir as dimensões do seu carro para se certificar de que conseguiria levar a televisão de 55 polegadas até Barrinha, no interior de São Paulo. "Vai caber", disse.

O aparelho era o mais procurado por quem aproveitava o primeiro dia de Black Friday Fronteira, período promocional que começa hoje e vai até domingo, em Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. No Shopping China, um a cada cinco carrinhos de compras carregava uma TV. Alguns carregavam mais de uma.

O maior estabelecimento de importados do mundo baixou o câmbio do dólar para R$ 3,99 no pagamento em dinheiro. A medida contrariou comerciantes do centro de Pedro Juan Caballero, onde a moeda norte-americana valia R$ 4,35. Donizete levou a televisão por R$ 2 mil. O filho, Wesley Fabricio, 21, estava de olho nos suplementos. "O valor está compensando".

Quem não gostou muito do que viu nas etiquetas de preço foi a dona de casa Rozimeire Batistela, 46. Ela saiu de Rio Brilhante com o sobrinho, o funileiro Carlos França Anderson, 31, só para aproveitar o período promocional."Queria levar ar-condicionado, celular, mas achei caro. Vamos dar uma olhada no comércio em Pedro Juan, onde conseguimos negociar melhor".

O Black Friday Fronteira segue até domingo (9), com 118 lojas envolvidas dos dois lados da linha internacional. A Câmara de Indústria, Comércio e Turismo de Pedro Juan Caballero e a Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã, organizadoras do evento, aguardam 100 mil turistas. A projeção é de movimentar R$ 125 milhões em vendas.