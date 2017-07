"Sem freio" Temer corta verba, derruba exclusividade em Lava Jato e PF resiste com Delecor "Presidente tentou frear a PF mas o 'tiro saiu pela culatra', os agentes aumentaram os trabalhos na Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio de Verbas Públicas"

O presidente do Brasil Michel Temer, cortou verba da Polícia Federal que por conta disso paralisou vários serviços, até mesmo encerrou o grupo de trabalho exclusivo da Operação Lava Jato em Curitiba.

Agora, a equipe fará parte da Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio de Verbas Públicas (Delecor). A medida também será adotada para a Operação Carne Fraca. A decisão foi confirmada na quinta-feira (6) em nota enviada à imprensa, após reportagem do site da revista Época.

O porta voz da PF afirmou que a mudança pretende "priorizar ainda mais as investigações de maior potencial de dano ao erário, uma vez que permite o aumento do efetivo especializado no combate à corrupção e lavagem de dinheiro e facilita o intercâmbio de informações".

De acordo com a PF, essas investigações passam a ter 70 policiais. A Polícia Federal afirmou que, nestes mais de três anos de Operação Lava Jato, a equipe chegou a ter 50 policiais.

A iniciativa, conforme divulgado, partiu do delegado Igor Romário de Paula, que é o coordenador da Operação Lava Jato no Paraná, e foi acatada pelo Superintendente Regional da Polícia Federal, delegado Rosalvo Franco.

Para a instituição, a medida aumenta o efetivo especializado no combate à corrupção e lavagem de dinheiro e também facilita o intercâmbio de informações.

"Com a nova sistemática de trabalho, nenhum dos delegados atuantes na Lava Jato terá aumento de carga de trabalho, mas, ao contrário, ela será reduzida em função da incorporação de novas autoridades policiais", diz trecho da nota.

A polícia ainda reforçou que "trabalha arduamente para o êxito das investigações, garantindo toda a estrutura e logística necessária para o esclarecimento dos crimes investigados".

A PF ressaltou ainda que as investigações da Operação Lava Jato não se concentram apenas em Curitiba, com ramificações no Distrito Federal e outros dezesseis estados.