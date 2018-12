Forças Armadas Temer diz que Forças Armadas ajudaram o governo a evitar crises

Ao participar da cerimônia de cumprimentos de fim de ano e de almoço oferecido pelo ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, no Clube do Exército, o presidente Michel Temer disse hoje (13) que, em várias ocasiões, as Forças Armadas ajudaram o governo a evitar crises. “E foi a força significativa das Forças Armadas ao lado do meu governo que fez com que evitássemos uma série de crises, nos momentos mais delicados que enfrentamos ao longo desse período”, afirmou.

Em mensagem conjunta, os militares disseram que as Forças Armadas têm contribuído para a manutenção da estabilidade no país. Eles pediram continuidade do orçamento, equipamentos modernos e remuneração digna. “As Forças Armadas não almejam ser empregadas em tempos de crise, e sim impedir que as crises venham a se instalar no Brasil”, disse o orador.

Temer defendeu tratamento especial para os militares na reforma da Previdência. “São tais as especificidades das Forças Militares, que há de haver um tratamento diferenciado, sem violar o princípio da igualdade estabelecido no texto constitucional”, defendeu.

Participaram do almoço o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna; e os comandantes do Exército, general Eduardo Dias da Costa Villa Bôas; da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato.