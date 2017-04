Política Temer se reúne com ministros da área econômica e pode rever meta da inflação

O presidente Michel Temer incluiu em sua agenda de hoje (7), uma reunião com os ministros Henrique Meirelles, da Fazenda, e Dyogo Oliveira, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Apesar de não informar oficialmente a pauta do encontro, a expectativa é que eles vão rever a meta da inflação para 2018 que é 4,5%.

Conforme anunciado nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), caiu para 0,25%. É a menor taxa para março desde 2012 - quando atingiu 0,21% - e representa uma queda de 0,08 ponto percentual em relação ao percentual de fevereiro (0,33%).

Com o resultado, a inflação acumulada no primeiro trimestre de 2017 é 0,96%, a menor taxa de toda a série histórica (não se levando em conta as mudanças na moeda). No primeiro trimestre de 2016, o IPCA acumulado era de 2,62%. A inflação dos últimos 12 meses é 4,57%.