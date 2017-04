Trabalho “Temos muito a comemorar”, diz Reinaldo sobre a Semana do Trabalhador

Ao abrir a Semana do Trabalhador, nesta segunda-feira, o governador Reinaldo Azambuja disse que Mato Grosso do Sul tem muito a comemorar ao manter-se em primeiro lugar no ranking nacional em geração de empregos, em números acumulados em um ano, e ter sido o terceiro estado que mais postos de trabalho em março.

“É um resultado que deve ser celebrado coletivamente, pela sociedade, e que mostra a dinâmica e a força da nossa economia e os avanços do governo na manutenção da oportunidade de trabalho”, destacou.

Azambuja lembrou que a administração estadual faz sua parte, abrindo concessões, como os incentivos fiscais, trocando impostos por empregos, e sustentando uma política de atração de novos investimentos no setor agroindustrial, com expectativa de o Estado captar R$ 30 bilhões este ano.

“Estamos mantendo um quadro positivo na geração de empregos, isso significa a recuperação da nossa economia, mesmo num período difícil, de crise, com o empresário acreditando mais nas nossas potencialidades e nas ações do governo para fortalecer quem produz e gera riqueza e força de trabalho”, pontuou.

Esforço coletivo

Cumprindo agenda na manhã desta segunda-feira na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), o governador participou de um coffee break com os empresários, oportunidade em que agradeceu a parceria do setor pela extensão de vagas de emprego, e em seguida abriu a Semana do Trabalhador, em ato realizado no espaço dedicado ao atendimento dos trabalhadores que buscam oportunidade de trabalho e qualificação profissional.

Reinaldo Azambuja enfatizou, na oportunidade, que a manutenção dos postos de trabalho em Mato Grosso do Sul é fruto de um esforço coletivo – governo e empresariado -, onde a gestão do Estado garante a sustentabilidade fiscal e os investimentos, enquanto o mercado absorve as atratividades na diversificação da economia local e nos benefícios fiscais, contribuindo assim para a geração de vagas de trabalho.

“Nos últimos dois anos o País perdeu 7,5% do seu PIB, desencadeando uma crise insustentável e milhares de desempregos, mas em Mato Grosso do Sul mantivemos com muito trabalho uma economia estável, onde o governo cortou gastos, criou a menor estrutural administrativa e teve capacidade de investir em benefícios ao cidadão, mesmo na recessão”, enfatizou. “Ganhamos, com isso, a confiança do empresariado e o resultado não poderia ser melhor para quem busca o emprego.”

Cenário otimista

Azambuja realçou as ações da Fundação do Trabalho na aproximação com os empresários e na geração de oportunidades de trabalho, orientando e qualificando o trabalhador para o concorrido mercado, e reafirmou seu otimismo na recuperação da economia nacional e na aprovação das reformas (trabalhista e previdenciária), as quais considera fundamentais para o País voltar aos trilhos do desenvolvimento.

Prestigiaram a abertura da Semana do Trabalhador, o diretor-presidente da Funtrab, Wilton Acosta; secretário-adjunto da secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Ricardo Senna; o deputado estadual Rinaldo Modesto; e o vereador Epaminondas Silva Neto (Papi).