Tempo Temperatura alta e possibilidade de chuva no período da tarde em algumas regiões de MS

Foto: Edemir Rodrigues

Áreas de instabilidades voltam a se formar nas regiões Sudoeste e Sul com possibilidade para pancadas de chuva a partir da tarde desta sexta-feira (31.8) nessas regiões. As demais áreas segue com tempo seco e predomínio de sol.

A umidade relativa do ar no Estado varia de 70% a 15%. As temperaturas oscilam de 16ºC a 38ºC e os ventos devem alternar de fracos a moderados com rajadas. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS). Confira o mapa: