Tempo Temperatura amena e sem expectativa de chuva no Estado

A previsão para esta terça-feira (4.9) é de céu claro a parcialmente nublado sem expectativa de chuva em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 95% e 35%. Em relação à temperatura, variação de 8ºC a 27ºC com ventos moderados com rajadas. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS). Confira o mapa: