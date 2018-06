Nesta segunda Temperatura cai e sensação térmica atinge 7°C "Temperatura cai e sensação termica atinge 7°C "

A madrugada desta segunda-feira (4) foi gelada em Mato Grosso do Sul. A sensação térmica foi de 7°C em Ponta Porã e 8°C em Aral moreira. Segundo a meteorologia, as temperaturas devem cair mais na próxima terça-feira (12) e se manter em queda por seis dias. O frio será úmido e longo, acompanhado de geada em algumas cidades do Estado, inclusive, Campo Grande.

As mínimas em Ponta Porã e Aral Moreira ficaram em 10,5°C e 10,6°C, respectivamente. Em Campo Grande, a mínima registrou 14,6°C. Em Três Lagoas o frio foi menos rigoroso com mínima de 18,2°C e sensação térmica de 16°C. Brasilândia registrou um grau a menos, com 17,4°C, com sensação térmica de 15°C.

Além do frio, Ponta Porã registra chuviscos e nevoeiro com 01,1mm. A névoa úmida reduz visibilidade nas estradas. As mínimas ficarão baixas até a quarta-feira (6) quando a temperatura começa a subir gradualmente.

A semana começa com umidade no centro sul, sudoeste e oeste do Estado. Podem ocorrer chuvas isoladas nessas regiões devido a presença de frente fria no litoral do Brasil.

Nesta segunda-feira (4) chove entre Bela vista até Amambai, que já estão com céu nublado e nevoeiro. Pode chover também entre Miranda, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho, no entanto, entre o final da tarde e começo da noite. Há previsão de chuva em Campo Grande de hoje até quinta feira.