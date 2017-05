Clima Temperatura com neblina e frio na Capital cancelam vôos e muda rotina "A temperatura máxima na cidade deve ficar na casa dos 35ºC"

A neblina fez com que o Aeroporto Internacional de Campo Grande opere abaixo dos níveis, ou seja, por instrumentos, para pousos. As decolagens, segundo a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) estão ocorrendo normalmente.

Em seu site o órgão registra o cancelamento de cinco voos agendados durante a noite e a madrugada desta quarta-feira (31). O cancelamento foi da empresa Azul que partiria às 5h43 para Porto Velho (RO). Os próximos voos agendados são da empresa Latam e Azul com destinos a Brasília (DF) e Campinas (SP), respectivamente.

O tempo "emburrado" fez com que os campo-grandenses tirassem seus agasalhos dos seus guarda roupas para ir para o serviço nessa manhã. A neblina forte fez o trânsito ficar lento no centro. A previsão é de tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas, pelo menos até as 16h desta quarta-feira. A temperatura máxima na cidade deve ficar na casa dos 35ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).