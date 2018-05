Temperatura começa a aumentar em Mato Grosso do Sul

Foto: Edemir Rodrigues

A semana em Mato Grosso do Sul começa com temperaturas em elevação e céu parcialmente nublado em todas as regiões. Possibilidade de chuva para os municípios do extremo Sul do Estado. Umidade relativa do ar pode variar de 45% a 95%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

Bonito – 12°C (mínima) / 31ºC (máxima)

Campo Grande – 18ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Corumbá – 19ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Coxim – 18ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Dourados – 12ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Naviraí – 12ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Nova Andradina – 16ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Ponta Porã – 12ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Três Lagoas – 18ºC (mínima) /35ºC (máxima)