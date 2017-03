Temperatura continua estável com possibilidade de chuva ao fim do dia na Capital

A previsão do tempo em Campo Grande nesta terça-feira (7) é de 20 graus a mínima e a máxima de 30 graus com possibilidade de chuva no fim do dia. Em Miranda a mínima é de 24 graus e a máxima é de 34. Em Três Lagoas a mínima é de 24 graus e a máxima de 31 graus nesta segunda. Em Coxim a mínima é de 21 graus e a máxima é de 35.