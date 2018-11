Clima Temperatura continua quente na Capital e 34 cidades ficam sob alerta de tempestade

Foto: Henrique Kawaminami

As temperaturas continuam elevadas em Mato Grosso do Sul com máxima de 34ºC, mas o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de tempestade para 34 municípios com chuva de até 50 mm (milímetros), ventos intensos e queda de granizo.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

As cidades que devem ficar em alerta são: Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Dourados, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru e Amambai.

As pancadas de chuva ocorrem especialmente em Corumbá, Miranda, Dourados e Ponta Porã. Em Chapadão e Costa Rica, a possibilidade é menor. Durante a tarde as temperaturas da tarde continuam elevadas em grande área do Estado.

Fonte: Campo Grande News.