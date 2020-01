PREVISÃO Temperatura instável leva MS do calor ao frio nessa quinta-feira Confira no mapa do clima, se chove, esfria, ou faz calor em sua cidade

Foto: Chico Ribeiro

E Mato Grosso do Sul, o dia começa com tempo instável nessa quinta-feira (9). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de pancadas de chuva e trovoadas, exceto para a região do Pantanal que terá tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas.

A mínima pode chegar a 20°C e atingir máxima de 35°C, com tendência a estável. O calor será mais intenso nas regiões sul, sudoeste e do pantanal.

Com as chuvas, a umidade relativa do ar permanece elevada e pode variar entre 95% a 45%. O Inmet indica ventos fracos a moderados para esta quinta-feira.

Confira no mapa as condições climáticas previstas para Campo Grande e para algumas regiões do Estado.