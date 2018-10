Clima Temperatura mínima será de 17°C e máxima de 30°C nesta quarta-feira em MS "A umidade relativa do ar pode cair de 95% para 40%"

Foto: Reprodução/Edemir Rodrigues

Áreas de instabilidades podem se formar nas regiões Pantaneira, Sudoeste, Sul e Central e podem provocar chuva com trovoadas isoladas, bem como com rajadas de vento e queda de granizo. As demais áreas seguem com condição de céu parcialmente nublado.

A umidade relativa do ar pode cair de 95% para 40% e as temperaturas oscilam de 17º a 39ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.