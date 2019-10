Clima Temperatura pode chegar a 35°C Possibilidade de chuvas em áreas isoladas

Céu nublado no inicío da manhã Foto: Luciano Muta

Em Campo Grande a temperatura sexta-feira (18) terá máxima de 35°C, manhã será de céu parcialmente nublado e, à tarde, nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas.

A será de predomínio de calor em Mato Grosso do Sul e os termômetros poderão chegar aos 40°C. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de pancadas de chuva em todas as regiões.