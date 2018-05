Temperatura volta a cair em Mato Grosso do Sul

Foto: Chico Ribeiro

Prevista para esta quarta-feira a chegada de uma nova frente fria que promove aumento das instabilidades no Estado, especialmente, nas regiões Sul e Sudoeste. Temperaturas voltam a entrar em declínio, à tarde.

A temperatura no Estado deve variar de 18ºC a 33ºC e a umidade relativa do ar ficará entre 50% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

Bonito – 24°C (mínima) / 30ºC (máxima)

Campo Grande – 21ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Corumbá – 21ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

Coxim – 24ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

Dourados – 21ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Naviraí – 21ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Nova Andradina – 23ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Ponta Porã – 20ºC (mínima) / 25ºC (máxima)

Três Lagoas – 24ºC