Temperaturas elevadas nessa sexta-feira em MS Confira como fica o clima dessa sexta-feira (21) no interior e Capital

Foto: Reprodução/Henrique Kawaminami

Esta manhã de sexta-feira (21) em Mato Grosso do Sul deve ser de céu parcialmente nublado, além de névoa seca, conforme previsão do tempo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em algumas localidades o tempo pode atingir os 30°C. A umidade também deve atingir patamares baixos durante a tarde.

Campo Grande, tem mínima de 16°C e a máxima pode chegar aos 30°C, com a umidade chegando a 30%. Não há previsão de fortes ventos. Não há previsões de chuva para a Capital.

Coxim e São Gabriel do Oeste, devem ter temperaturas chegando também a máxima de 30°C. Já a mínima fica na casa dos 13°C.

Três Lagoas, e região do Pantanal, que engloba Corumba, o panorama deve repetir o mesmo do Norte, com diferença na umidade registrada. Na primeira área, a umidade pode ir até 25%, assim como no Norte. Já no Pantanal, ela pode ser de 30%.

Dourados e Ponta Porã, vai repetir o céu parcialmente nublado das demais, com umidade podendo chegar aos 30% à tarde e a temperatura máxima indo até os 28°C, enquanto a mínima não passará dos 13°C.