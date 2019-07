Temperaturas Temperaturas sobem, mas madrugadas devem continuar frias em MS Dias devem ficar ensolarados e entre nuvens pelos próximos dias

Predomínio de ar tropical deve manter os dias ensolarados e com poucos nuvens pelos próximos dias em Mato Grosso do Sul. Por causa disso, as temperaturas devem subir, mas por causa da baixa umidade as madrugadas permanecem frias, pelo menos até a quinta-feira (25).

De acordo com informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o céu deve variar de parcialmente nublado a claro na região de Ponta Porã. Nas outras áreas deve permanecer claro com névoa seca. A temperatura mínima será de 12°C e a máxima de 33ºC.

Em Campo Grande o céu varia de nublado a parcialmente nublado durante todo o sábado e a temperatura mínima deve ser de 10ºC e a máxima não deve passar dos 23ºC.