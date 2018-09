Clima Tempertatura é quente com previsão de pacadas de chuva em MS "Deve chover, conforme o Inmet, até 50 (mm)"

Foto: Reprodução

A previsão é de que a partir desta quarta-feira (26.9) até sábado (29.9) deve ocorrer um aumento de nebulosidade no decorrer do dia com formação de pancadas de chuva e trovoadas ocasionais. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira o mapa da previsão do tempo elaborado pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).

Umidade relativa do ar entre 95% a 30% e as temperaturas em Mato Grosso do Sul devem oscilar de 19ºC a 39ºC.