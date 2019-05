Tempestades Tempestades podem ocorrer em 31 cidades de MS, alerta Inmet Temperaturas devem cair "acentuadamente" de domingo para segunda, ainda segundo boletim

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) lista 31 municípios em alerta de tempestade, todos nas regiões sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Elencada como “perigo potencial”, a chuva pode ocorrer até às 8 horas de sexta-feira (dia 31).

As cidades são Amambai, Anaurilândia, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados.

Também integram a relação Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Segundo a meteorologia, as temperaturas caem a partir de sábado (dia 1º). De domingo para segunda, os termômetros caem “acentuadamente”, com mínimas de 14ºC e 9ºC. Campo Grande marca entre 21ºC e 31ºC amanhã e no sábado.