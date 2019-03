CLIMA Tempo amanhece firme, mas chuva continua a tarde em MS Previsão para essa sexta-feira 1º de março

Região em frente a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Foto: Tero Queiroz

Com somados quatro dias de chuvarada na Capital, esta manhã de sexta-feira (01), será firme, com sol entre nuvens, mas ainda há previsão de chuva na parte da tarde em muitas regiões do Estado. A temperatura máxima poderá bater a casa dos 35°C.

O sol deve aparecer nas cidades de Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Dourados e Ponta Porã, na parte sul de MS.

Nessas regiões, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima será de 18°C e a máxima poderá chegar aos 31°C.

Em Costa Rica, Chapadão do Sul e Sonora também terão uma sexta-feira com céu nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Coxim, o sol aparece entre nuvens e a temperatura poderá chegar aos 31°C. Não há previsão de chuva.